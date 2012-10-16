"Ъ": Упрощение визового режима между РФ и ЕС снова откладывается

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские туристы не скоро дождутся безвизового въезда в страны Евросоюза. Москва ведет переговоры об отмене виз уже несколько лет. Предварительное решение о формировании для этих целей "дорожной карты" было принято в 2010 году. План перехода к процедуре отмены виз был согласован в конце 2011 года.

Однако в настоящий момент процесс снова встал - на официальной встрече в Люксембурге Евросоюз отказал России в упрощении визового режима даже для граждан со служебными паспортами, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Глава МИД Сергей Лавров более четырех часов общался в Люксембурге с 28 своими европейскими коллегами, но так и не смог добиться от них ответа на вопрос: почему украинским чиновникам можно ездить в ЕС без виз, а российским — нет.

Сейчас переговоры упираются в проблему служебных паспортов. Москва настаивает на том, чтобы их обладателей — депутатов, сотрудников министерств, госкорпораций и ряда других ведомств — полностью освободили от визовых формальностей, Брюссель выступает против.

Россия и так пошла на серьезные уступки, исключив из числа претендентов на безвизовый въезд в ЕС самые многочисленные категории обладателей служебных паспортов — военнослужащих и техперсонал посольств; если все это не будет учтено, Москва с 1 ноября вновь введет визы для экипажей воздушных судов из ЕС — сейчас на них действует мораторий.

По мнению российской стороны, в ЕС существует мнение, что предоставление РФ безвизового режима политически неприемлемо до того, как он будет предоставлен странам Восточного партнерства - Украине, Молдавии, Грузии, Азербайджану, Армении и Белоруссии.

Кроме того, в ЕС боятся неконтролируемого потока мигрантов из РФ, также ряд политиков Евросоюза имеют твердое убеждение, что среди российских обладателей служебных паспортов много шпионов.

При таких разногласиях скорого упрощения визового режима с ЕС ждать не стоит. Наоборот, с 1 ноября, похоже, вновь придется получать визы тем, кто от них давно освобожден.