Консульство Италии задерживает сроки оформления виз для россиян

Итальянцы задерживают сроки оформления виз для россиян

Консульство и визовый центр Италии в Москве стали причиной срыва оплаченных отпусков. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она отметила, что претензии у туроператоров появились еще в конце прошлого года.

По ее словам, известно о срыве более десяти туров. Кроме того, туристы не получили свои паспорта к запланированной дате вылета; были случаи и утери загранпаспортов.

Напомним, в начале февраля стало известно, что с момента открытия визового центра Германии у туроператоров возникли проблемы с оформлением виз. Несколько туров также были сорваны.

Тогда проблему удалось решить достаточно быстро, благодаря вмешательству Российского союза туриндустрии.