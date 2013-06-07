С июля москвичи будут получать больше долгосрочных виз в Италию

С июля москвичам будут выдавать больше долгосрочных виз в Италию

Москвичи уже со следующего месяца смогут получать больше долгосрочных виз в Италию. Речь идет, прежде всего, о Шенгене на 2 и 3 года. Такое заявление "Российской газете" сделал посол Италии в России - Антонио Дзанарди Ланди.

По его словам, это будет удобно тем, кто часто ездит в республику. Им не придется каждый раз получать новую визу.

Кроме того, дипломат извинился за задержки в оформлении документов. Он пояснил, что это связано с установкой новой информационной платформы для обработки паспортов. Ранее в Федеральное агентство по туризму поступило разъяснение от посольства Италии о задержках в выдаче виз. В нем посольство выразило сожаление по поводу проблем, с которым в эти дни столкнулись российские граждане и туроператоры.

Вернуться к нормальным условиям работы планируют в течение ближайших дней. "Консульство работает в режиме повышенной нагрузки и, с целью окончательного решения проблемы в ближайшие дни, были организованы сверхурочные рабочие смены, в т.ч. по выходным дням, при содействии сотрудников Посольства, ENIT и VMS. Помимо этого, в преддверии Перекрестного года туризма, были приняты меры для усиления штата консульства дополнительным персоналом; первые группы сотрудников прибудут в Москву в начале следующей недели", - говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, ранее москвичи жаловались на работу итальянского визового центра. Оставив заявки на получение визы, они в течение длительного срока не могли получить документы. Многие были вынуждены сутками дежурить у визового центра, поскольку их отдых оказался под угрозой срыва.