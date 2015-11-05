Форма поиска по сайту

05 ноября 2015, 13:14

Технологии

Группа Muse выпустила видеоклип с виртуальными спецэффектами

Кадр из клипа Revolt

Группа Muse выпустила видеоклип на песню Revolt про восстание будущего. Ролик стоит смотреть в шлемах виртуальной реальности. Видео повествует о том, как в 2025 году люди протестуют против правительственных дронов, заполонивших улицы.

Клип снимали в Праге, а его режиссером стал Гай Шелмердин. Песня Revolt вошла в седьмой студийный альбом Muse Drones, который увидел свет летом этого года. Для того, чтобы посмотреть видео таким, каким оно был задумано авторами, и оценить все визуальные эффекты, следует скачать приложение VRSE для iOS или Android и приобрести шлем виртуальной реальности.


Видео: itunes.apple / MUSE

виртуальная реальность музыка Muse видеоклипы

