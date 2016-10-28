Рай для любителей винтажных вещей наступит в выходные

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сразу две грандиозные ярмарки, на которых будут представлены винтажные и антикварные вещи, пройдут в эти выходные в столице. Известный многим москвичам "Ламбада-маркет" развернется 29 и 30 октября на площадке "Надежда" Трехгорной мануфактуры, а ярмарка "Московская старина" – на территории ЦДХ. Об этом сообщают организаторы мероприятий.

Участниками ежемесячной ярмарки "Ламбада-маркет" станут около 200 магазинов, дизайнеров и частных лиц из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Их продукцию посетители могут увидеть бесплатно – вход на мероприятие свободный. Здесь будет представлен широкий ассортимент товаров: аксессуары, обувь, предметы интерьера, игрушки, книги, пластинки и многое другое.

На ярмарке "Московская старина" горожане познакомятся с новым демократичным форматом антикварной торговли. На эти выходные Центральный дом художника, где пройдет мероприятие, превратится в антикварный развал с огромным разнообразием: здесь вы найдете все, что угодно – от кружевных салфеточек и недорогих винтажных брошек до серебряных ваз начала XIX века и коллекционного русского фарфора. Здесь можно будет увидеть и купить уникальные старинные вещи XIX–XX века из России и Европы.

В детском пространстве ярмарки юные любители старины смогут порисовать, поиграть с аниматором, а также послушать рассказ о том, что такое антиквариат и как стать настоящим коллекционером.