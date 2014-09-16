Городской блошиный рынок пройдет на летней площадке Музея Москвы

В Музее Москвы прошел Городской блошиный рынок

28 сентября на летней площадке Музея Москвы пройдет очередной Городской блошиный рынок. Там будут продавать винтажные (старше 20 лет) и антикварные (старше 50 лет) вещи, сыграют ретро-музыку, прочтут стихи, откроют фотоателье со старинной техникой, а также сварят кофе в турках на песке.

В этот день во дворе музея соберутся настоящие любители старины: антиквары, художники, музыканты, фотографы. Посетители рынка смогут купить старинную посуду, винтажные платья и украшения, дореволюционный фарфор, монеты разных эпох. Кроме того, любой желающий сможет сфотографироваться на настоящую деревянную фотокамеру.

В течение дня будет проходить аукцион "Oro del Mundo. Сокровища мира". Ведущий будет рассказывать историю каждого лота, из какой он страны и как им можно украсить свой дом. Стоит отметить, что на рынке можно будет не только купить какую-то вещь, но и продать свою.

На площадке танцоры Московского свинг-данс клуба исполнят линди-хоп, бальбоа, чарльстон и шэг, а посетители смогут поучиться этим танцам. Также на площадке откроется "Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту", где пройдет модное дефиле в стиле 1950-х годов.

Напомним, первый блошиный рынок в Музее Москвы прошел 24 августа. Там можно было купить старый патефон, уникальную посуду, сфотографироваться в ретро-ателье, примерить винтажное платье, выпить чай и попробовать шоколад, созданный по старинным рецептам.

Начало – в 12.00, вход свободный.