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12 июля в Москве пройдет винтажная ярмарка "Блошиная Сходка", сообщает пресс-служба мероприятия.

Это уже восьмая по счету "Блошиная Сходка".

"Каждая "Блошиная сходка" - это погружение в определенную эпоху, возможность приобрести интересные антикварные и винтажные предметы, аксессуары, украшения", - рассказывают организаторы. - Помимо этого посетителей ждет традиционный чай с баранками".

На ярмарке можно будет купить значки, монеты, старинные книги, открытки,антикварную посуду, антикварную парфюмерию, элегантные винтажные дамские сумочки и одежду, антикварный фарфор, коллекционные советские игрушки, керосиновые лампы, старинные часы, угольные утюги, предметы интерьера и мебели из Европы и Советского Союза.

Также посетители смогут принять участие в мастер-классах и пообщаться с профессионалами коллекционирования.

Винтажный маркет пройдет по адресу метро Автозаводская, Пересветов пер.,4/1. 12 июля с 12:00 до 19:00.