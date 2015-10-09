Участковые в Тверском районе первыми наденут видеорегистраторы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первые 20 видеорегистраторов выдадут участковым ОВД Тверского района. Полицейские обязаны будут носить их на своей форменной одежде. Эксперимент могут запустить через два месяца. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Михаил Павличук.

"Планируем проводить эксперимент в ОВД Тверского района. 20 видеорегистраторов со всем оборудованием уже в наличии, соответствующие занятия проведены, сотрудники, кто будет за эту работу отвечать, назначены. В течение месяца-двух мы проработаем этот вопрос, обучим работе с техникой", - сказал Павличук.

Как отметил полковник, в первую очередь видеорегистраторы нужны для защиты самих участковых. "Это рассмотрение жалоб, заявлений, противоправные действия", - отметил Павличук.

Кроме того, видеорегистраторы помогут упорядочить рабочее времени самого участкового: чем он занимается, отвлекают ли его от служебных обязанной.

"Таким образом мы будем избегать спорных ситуаций и повысим служебную дисциплину. В будущем мы планируем оснастить каждого участкового в городе Москве видеорегистратором", - добавил Павличук.

О том, что на сотрудников столичной полиции могут повесить портативные видеорегистраторы, m24.ru в феврале этого года сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Камеры планируют закрепить на мундиры участковых, сотрудников вневедомственной охраны, ГИБДД и конвойной службы, которые доставляют задержанных в изоляторы и суды.

Так, видеорегистраторы могут получить сотрудники:

ГИБДД

патрульно-постовой службы

вневедомственной охраны

конвойных служб

участковые уполномоченные полиции

В некоторых регионах России сотрудникам ГИБДД уже выдают видеорегистраторы, которые крепятся на одежду и фиксируют их разговоры с водителями. В Московской области 40 устройств дорожные полицейские носят вместе с алкотестерами, 30 – отдельно. Стоимость одного видеорегистратора, который использует областная полиция, - 13 тысяч рублей.

Тема использования видеорегистраторов для контроля работы государственных ведомств в последнее время становится актуальной. В 2015 году камеры планируют повесить на московских контролеров. Обсуждался и вопрос закупки устройств для дворников, чтобы следить, как они рассыпают реагенты.