На гаишников начали вешать видеорегистраторы

Фото: ИТАР-ТАСС

Инспекторам ГИБДД начали выдавать видеорегистраторы, которые крепятся на одежду и фиксируют разговоры с водителями вне служебной машины, рассказал M24.ru пресс-секретарь ГИБДД РФ Антон Белан. По словам гендиректора компании-производителя устройств Александра Сидорова, 70 видеорегистраторов носят на себе гаишники Московской области, 40 из них - в комплекте с алкотестерами. Москва также готовится к массовой закупке портативных регистраторов, сказал M24.ru замглавы столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов.

"Видеорегистраторы уже используются в ряде регионов России, и прорабатывается оснащение ими в ближайшее время московских инспекторов", - сказал Антон Белан. По словам Евгения Ефремова, информация, полученная с видеорегистраторов, позволит "защитить инспектора от обвинения в неправомерных действиях, а также помочь в доказательстве виновности или невиновности лица, подозреваемого в правонарушени".

"Мы уже проводили предварительные апробации устройств, в настоящее время готовится техническое задание для проведения конкурса на их закупку", - отметил Ефремов. Сроки массового внедрения пока не известны.

Фото: M24.ru

Александр Сидоров, генеральный директор компании "Алкотектор" - производителя портативных видеорегистраторов, рассказал M24.ru, что в Московской области гаишники уже получили 30 устройств, а еще 40 используются в комплекте с алкотестерами.

Каждый портативный регистратор состоит из двух частей: на лацкан крепится сама камера весом около 30 грамм. А на ремне инспектора помещается ударопрочный, пыле- и влагозащитный корпус с картой памяти, рассчитанный, как минимум, на 12 часов работы на аккумуляторе. "Из регистратора информация поступает на хранение, ее можно анализировать и отбирать материал для приобщения к конкретному делу, распечатывать. На всех кадрах записываются идентификационный номер прибора, дата, время, координаты ГЛОНАСС. Ведь материал должен быть убедительным и доказательным" - пояснил Сидоров.

По словам собеседника M24.ru, такой портативный видеорегистратор стоит около 13 тысяч рублей. Когда ГИБДД объявит конкурс на поставку устройств, "Алкотектор" намерен в нем участвовать. Сидоров считает, что Москве может понадобиться не меньше 2,5 тысяч приборов. Всего в Москве порядка 4 тысяч инспекторов ДПС.

По словам Александра Сидорова, в последние три года видеорегистраторы в качестве эксперимента поставляются к алкотестерам на случай конфликтов с пьяными или трезвыми водителями. Эксперимент проходит в Уфе, Казани, Тюмени, Волгограде, Санкт-Петербурге и других городах России. В 2014 году было поставлено около 800 приборов, в 2013 - более 1 тысячи. Всего у российских гаишников сейчас около 3 тысяч алкотестеров с камерами.

Напомним, сейчас видеорегистраторами оснащены все машины ДПС. В 2013 году инспекторы получили указание общаться с водителями строго в зоне видимости устройств. А в сентябре этого года правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект , позволяющий использовать кадры с камер видеорегистраторов в качестве доказательств в суде. Соответствующие поправки в Административный кодекс сейчас рассматривает Госдума.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров напомнил, что сейчас у большинства автолюбителей также есть видеорегистраторы в машинах. "То, что инспекторы обязаны будут иметь регистраторы всегда при себе, конечно, должно помочь в конфликтных ситуациях и уменьшить коррупцию".

Однако, по словам эксперта, необходим контроль за тем, чтобы не было случайных или специально созданных препятствий к записи. "Должны быть заряженные аккумуляторы и достаточное количество памяти, чтобы записывалась вся смена. Время от времени необходимо проводить выборочный контроль. Если что-то намеренно не записано – считать грубейшим нарушением дисциплины со стороны инспектора. Ведь регистраторы полезны именно тогда, когда они все время работают". Инспектор может выключить устройство только в определенное время - например, в обед. Если оно выключается подозрительно часто, то "уважительные" причины руководство должно перепроверить.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов также поддержал инициативу ГИБДД с портативными регистраторами. "Не всегда водители ведут себя адекватно, и инспекторы тоже иногда поступают неправомерно. Если возникает конфликтная ситуация, можно просмотреть эти записи и узнавать, кто прав". Цену за один комплект эксперт оценил как приемлемую, а по поводу возможности обойти систему видеорегистрации отметил, что такие вопросы могут возникнуть, но они решаемы: "Если инспектор выключил видеорегистратор, а потом возникла конфликтная ситуация, нужно более пристально эту историю разобрать". Эксперт напомнил, что система портативных видеорегистраторов действует в Саратовской области и, по оценкам водителей, инспекторы с такими устройствами ведут себя более вежливо и не совершают неправомерных действий.

В сентябре 2014 было объявлено о намерении приобрести 500 видеорегистраторов для контролеров общественного транспорта.

Марина Курганская, Светлана Кондратьева