Видеонаблюдение появится во всех подъездах жилых домов Москвы

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До конца 2012 года видеонаблюдение появится во всех подъездах жилых домов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы рассчитываем, что после полного ввода всей системы ее эффективность в интересах общественной безопасности значительно возрастет», - подчеркнул градоначальник.

Всего планируется установить более 50 тысяч веб-камер.

В этом году правительство Москвы уже приступило к созданию системы видеонаблюдения в общественных местах и в жилом секторе. На сегодняшний день установлено более одной тысячи камер на площадях, улицах, возле станций метро и местах массового пребывания людей.

До конца года планируется установить еще 1 тысячу 200 камер.

Во дворах жилых домов за полгода было установлено восемь тысяч камер видеонаблюдения и еще четыре тысячи - в подъездах жилых домов.