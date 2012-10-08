Видеокамеры могут появиться на московских школьных кухнях

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель департамента образования Исаак Калина предложил расположить видеокамеры на школьных кухнях. Об этом он заявил на общегородском родительском собрании 6 октября.

Кроме того, глава департамента считает необходимым разместить камеры при выходе из пищеблока и на всей территории школ, говорится на сайте департамента образования города Москвы.

"По периметру каждой школы будут размещены 4 видеокамеры, которые будут подключены к единой системе городского видео наблюдения. Для охранных предприятий, работающих в учебных заведениях, будет организована возможность локального хранения и просмотра отснятого материала", – сказал на собрании руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Исаак Калина подчеркнул, что "появление видеокамер на территории школ не является слежкой за детьми, а обеспечением их безопасности".

До конца года в трети столичных школ появится система видеонаблюдения, а к марту 2013 года их установят во всех учебных заведениях города. На установку камер видеонаблюдения в московских школах будет потрачено более 816 миллионов рублей.

Следующее родительское собрание состоится в начале ноября 2012 года.