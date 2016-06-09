В Москве обсудят программу переселения из хрущевок несносимых серий

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Переселение жильцов хрущевок несносимых серий требует внесения изменений в законодательство, сообщил в интервью на сайте "Комсомольской правды" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы надеемся, в ближайшие годы окончательно снесем дома так называемых сносимых серий. Хрущевки несносимой серии очень тяжелая тема. Вопрос по ним обсуждается на уровне Минстроя и федеральных властей", – сказал заммэра.

По словам заммэра, необходимо принимать специальную программу по ветхому жилью. Он отметил, что такая программа уже готовится и в течение года ее предложат на обсуждение.

Ранее сообщалось, что столичные власти проведут реновацию порядка 24 миллионов квадратных метров пятиэтажек несносимых серий. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, возможным это будет после завершения программы сноса ветхих пятиэтажек в 2018 году.

Дома несносимых серий – здания 1960-х – середины 1970-х годов – не являются аварийными, поэтому они не попадают под существующую программу сноса и расселения. Однако они являются не комфортными для современной жизни.

К несносимым относятся пятиэтажки серий I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналоги, а также дома высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь таких зданий в Москве составляет 24,5 миллиона квадратных метров.