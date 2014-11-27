Более тысячи мероприятий пройдет в столице в годовщину Битвы под Москвой

Фото: m24.ru

В честь 73-й годовщины Битвы под Москвой в городе состоится более тысячи праздничных мероприятий, сообщил на пресс-конференции глава комитета общественных связей Александр Чистяков.

Празднование начнется 5 декабря с возложения венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику Жукову на Манежной площади. В возложении примет участие Сергей Собянин, а также члены , депутаты Мосгордумы, представители органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций.

5 декабря в 10.00 на Дорогомиловской площади пройдет церемония возложения цветов к обелиску "Москва – город-герой". А 5 и 9 декабря у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе будет выставлен почетный караул из числа кадетов и представителей детских общественных объединений столицы.

Кроме того, будут работать музеи, в кинотеатрах покажут фильмы военной тематики, а город будет празднично украшен. А в библиотеках, парках и центрах социального обслуживания состоятся торжественные встречи ветеранов.

По словам Чистякова, материальную помощь к 73-й годовщине Битвы под Москвой получили уже более 30 тысяч инвалидов и участников ВОВ. "В соответствии с распоряжением правительства в ноябре инвалидам, участникам ВОВ, а также участникам обороны столицы выплатили по три тысячи рублей", - рассказал глава комитета общественных связей.

Отметим, что сегодня в Москве проживает около 20 тысяч ветеранов, 5 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны и 7 тысяч участников обороны Москвы.

Помимо этого, Александр Чистяков сообщил, что более 70 тысяч москвичей приняли участие в общегородской акции по благоустройству захоронений защитников Отечества. "С 10 ноября в столице проходит акция по благоустройству захоронений и памятников видным военачальникам. Добровольцы наводят порядок и возлагают цветы на всех кладбищах города", - уточнил Чистяков.

Работа по общественному патронату ведется в Москве с 2009 года. Кроме того, существует реестр захоронений, памятников, мемориальных досок и памятных знаков. Он включает более 3 тысяч объектов на 84 кладбищах города.