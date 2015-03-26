Форма поиска по сайту

26 марта 2015, 17:22

Общество

В столице пройдет фестиваль "Артист и война", посвященный 70-летию Победы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С 28 апреля по 3 мая в столице пройдет XIV Московский международный телевизионно-театральный смотр "Артист и война", посвященный 70-летию Победы и 90-летию со дня рождения народного артисты СССР и фронтовика Иннокентия Смоктуновского.

Церемония открытия состоится в Центральном академическом театра российской армии. На сцене покажут спектакль "Дом", поставленный по произведениям писателей-фронтовиков. Гостями церемонии станут ветераны, труженики тыла, артисты.

Как отмечают организаторы, фронтовые концертные бригады и театры внесли большой вклад в Победу. Их творчество помогало солдатам сражаться, кроме того, многие и сами брали в руки оружие, а также выступали под обстрелами.

В Москве в рамках смотра выступят театры из Волгограда (Сталинграда), Севастополя, Смоленска, Тулы, Белгорода, Санкт-Петербурга (Ленинграда), Брянска. Они покажут спектакли, посвященные Великой Отечественной войне.

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне
ветераны фестивали и праздники ЦАТРА Артист и война

