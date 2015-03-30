В пострадавшем от падения дерева доме восстановлено газоснабжение

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В пострадавшем от падения дерева доме на улице архитектора Власова восстановлено газоснабжение, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе Мосгаза, в 16.45 в доме 25 корпус по улице архитектора Власова газоснабжение полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что на фасаде жилого дома в Москве упавшее дерево повредило газопровод низкого давления. Бригада управления аварийно-восстановительных работ "Мосгаза" оперативно отключила дом от газоснабжения.

"В понедельник, 30 марта, на улице архитектора Власова, дом 25, корпус 1 при порыве ветра упало дерево на фасадный газопровод низкого давления. Угрозы для населения ситуация не представляет, проводится замена поврежденного участка газопровода. Проходит обход жильцов квартир с целью подготовки дальнейшего пуска газа ", – отмечала заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО "Мосгаз" Дарья Распопова.

Напомним, вечером 29 марта и ночью 30 марта в столице был сильный ветер, поваливший около 30 деревьев; коммунальщики уже их распилили и вывезли. Кроме того, были повреждены несколько машин – на них упали деревья и незакрепленные конструкции.

В настоящее время городские службы продолжают следить за состоянием магистралей и объектов жизнеобеспечения.

Как отметил пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик, системы жизнеобеспечения столицы не пострадали от ураганного ветра: аварий и отключений потребителей от тепло-, электро-, газоснабжения и воды нет.

Ветреная погода сохранится в течение всей недели, сообщает Гидрометцентр.