В "Аптекарском огороде" расцвела волчья ягода

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В преддверии XVI Весеннего фестиваля цветов в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ расцвела волчья ягода, сообщает пресс-служба сада.

В роду этого растения насчитывается порядка 90 видов с ароматными зелено-желтыми, белыми, ярко-розовыми или пурпурными цветами и ядовитыми ягодами. Волчеягодник распространен в Азии, Европе и на севере Африки.

Помимо волчьей ягоды в саду уже зацвели кизил, лещина, гусиные луки, множество красных тюльпанов Кауфмана, ирисы, анемоны, мать-и-мачеха, весенники, морозники и другие первоцветы. У экзотических магнолий и древовидных пионов набухли почки, а крокусы и подснежники продолжают доцветать.



Кроме того, недавно в "Аптекарском огороде" заработал первый столичный фонтан в канале, скоро в водоеме появятся японские карпы кои и красноухие черепахи, а число пар красных уток-огарей увеличилось до трех.

В этом году Весенний фестиваль цветов пройдет с 16 апреля по 29 мая. Увидеть волчью ягоду и узнать интересные факты об этом растении можно будет на обзорных экскурсиях 15 апреля в 18:30 и 16 апреля в 16:30. Сходить на экскурсию без предварительной записи могут и дети, и взрослые.

Посетителей также ждут необозримые ковры первоцветов, а также другие ароматные растения и деревья, такие как сакуры, магнолии, сирень, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешня, сливы, яблони, груши и многое другое.