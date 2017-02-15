Проект по Svalka.me переезжает под Крымский мост

Фото: svalka.me/garage_sale

Проект Svalka.me переезжает на новую площадку. Теперь пункт сбора ненужных вам вещей будет найти очень легко – новой площадкой проекта станет парк Горького, вернее, одна из арок Крымского моста, где совсем недавно располагалась автомойка. Об этом сообщила создатель проекта Ирина Баринова рассказала в Facebook. Уже 18 февраля здесь пройдет первая барахолка.

Суть проекта Svalka.me заключается в том, что энтузиасты вывозят хлам, от которого вы давно хотели избавиться, но никак не получалось. Его создатели регулярно проводят благотворительные акции и распродажи, а среди ненужных вещей, которые сдают москвичи, порой попадаются уникальные издания, антикварная мебель, новая бытовая техника и вещи прет-а-порте.

