МАК расшифровал записи с "черных ящиков" упавшего Ка-52

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали данные с "черных ящиков" упавшего на юго-востоке Москвы вертолета Ка-52.

Как сообщается на сайте ведомства, вся информация успешно скопирована, запись передана в комиссию, проводящую расследование ЧП.

Напомним, днем 29 октября в районе Выхино-Жулебино потерпел крушение военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Крушение произошло возле дома 56 по улице Привольная.

Двое членов экипажа выжили и были госпитализированы. В настоящее время врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Основными версиями ЧП стали техническая неисправность и ошибки экипажа при пилотировании. По предварительным данным, ущерб от падения вертолета составил 800 миллионов рублей.