29 октября 2013, 16:46

Транспорт

Пилоты упавшего в ЮВАО вертолета госпитализированы

Спасатели госпитализировали на вертолете двоих пилотов упавшего Ка-52. Пострадавшие доставлены в 36-ю городскую больницу.

Кроме того, пожарным удалось потушить пламя, вспыхнувшее после падения. По словам очевидцев, в районе крушения прогремело два взрыва.

Как сообщает телеканал "Москва 24", на месте падения работают все оперативные службы города. Неподалеку от места аварии затруднено движение.

Министерство обороны пока не подтверждает принадлежность вертолета к армии или флоту.

Напомним, около 15.30 около Привольной улицы на юго-востоке Москвы упал вертолет. По словам очевидцев, вертолет в течение нескольких минут кружился вокруг своей оси, после чего упал в лесном массиве около авиазавода.

Сюжет: Крушение вертолета в Жулебине
