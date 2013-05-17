В Москве открывается первый аэродром для вертолетов – хелипорт

В "Крокус Экспо" проходит выставка HeliRussia 2013

На крыше "Крокус Экспо" 17 мая откроют первый в России многофункциональный хелипорт – аэродром для вертолетов. Его открытие пройдет в рамках Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2013.

В хелипорте созданы полноценный зал ожидания, зона досмотра и регистрации. К услугам клиентов и гостей - бизнес-центр с доступом в интернет, бар, а также полноценная зона отдыха.

Как сообщают организаторы выставки, уникальность первого российского хелипорта заключается не только в его современном оснащении, но и в его транспортной доступности. Клиенты хелипорта смогут использовать все существующие виды транспорта: в непосредственной близости находятся МКАД, Проспект Маршала Жукова, переходящий в Новорижское шоссе, яхт-клуб "Крокус-Сити", а также станция метро "Мякинино".

На вертодроме можно будет не только воспользоваться услугами аваиатакси или использовать площадку для взлета и посадки, но также и для базирования собственной техники, а , при необходимости, провести техническое обслуживание с помощью специалистов компании.

Здесь же откроется учебный центр "Русских Вертолетных Систем", курсанты которого смогут пройти первоначальную подготовку пилотов-любителей, курсы переподготовки и повышения квалификации летного состава, аварийно-спасательную подготовку, курсы подготовки к полетам с водной поверхности и на площадки приподнятые над землей.

По словам Председателя правления "Ассоциации Вертолетной Индустрии" Михаила Казачкова, до недавнего момента самого понятия хелипорт в России не существовало. Он отметил, что уникальность проекта заключается в его расположении, беспрецедентной транспортной доступности и качестве услуг.