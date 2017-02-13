Уголовное дело завели после крушения вертолета на Алтае

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

СК завел уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson на Алтае, сообщает "Вечерняя Москва".

Дело заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

ЧП произошло 12 февраля над Телецким озером. На борту находились пять человек, в их числе, вероятно, мог быть бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных.

Перед крушением воздушное судно приземлялось на кордоне Кокши. Предположительно, Robinson совершил несанкционированный полет и забирал из заповедника больного пневмонией.