Экипаж пропавшего в Туве Ми-8 вышел на связь

Фото: M24.ru

Пилоты пропавшего в Туве вертолета Ми-8 по спутниковому телефону вышли на связь. О состоянии здоровья пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно, сообщает ТАСС.

Вертолет компании "Тываавиа" выполнял в пятницу рейс по маршруту Соруг - Кызыл. Он был арендован одной из компаний Саяногорска (Хакасия) и осуществлял замеры снега на территории, где идет установка специального оборудования. Однако через полтора часа после вылета из Соруга экипаж Ми-8 перестал выходить на связь и в конечный пункт маршрута - Кызыл, в назначенное время не прибыл.

Из-за погодных условий оба вертолета МЧС России, отправившиеся по маршруту пропавшего Ми-8, вернулись в Кызыл и Абакан. "В зоне поиска циклон, погода резко ухудшилась. Дальнейшие поиски в настоящее время не представляются возможными", - пояснили в Росавианадзоре.

Поиски пропавшего Ми-8 продолжатся при наступлении благоприятной погоды. На борту вертолета находятся 12 человек - 7 пассажиров и 5 членов экипажа.