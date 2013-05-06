В Иркутской области упал вертолет

Фото: mchs.gov.ru

Вертолет Ми-8 уропал в Иркутской области. Его экипаж не вышел на связь около 13.00 по московскому времени в районе населенного пункта Преображенка Катангского района.

По сообщению пресс-службы МЧС России, вертолет авиакомпании "Ангара" участвовал в мониторинге паводковой обстановки. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек. Кроме того, стало известно, что вертолет перевозил около 2 тонн взрывчатых веществ, которые собирались использовать для ликвидации ледового затора на реке.

В ходе поисков примерно через 1,5 часа вертолет был обнаружен на земле. К месту падения были направлены спасательные подразделения. О судьбе людей не сообщается.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на борту Ми-8 находились, три члена экипажа, врио начальника регионального управления МЧС Станислав Омельянчик, главный специалист главный специалист ОГКУ "Центр ГОЧС" Игорь Чекрыгин, заместитель руководителя Байкальского ПСО Александр Степанов и спасатели.