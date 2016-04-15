Более 5 тысяч букетов вербы раздадут москвичам в Вербное воскресенье

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Вербное воскресенье москвичам раздадут пять тысяч букетов вербы. Акция будет проводиться в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Вербу привезут из Вологодской области. Батюшка ее освятит, а потом девушки пойдут по центру города и будут раздавать букеты москвичам и гостям столицы", – рассказала замдиректора ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Сухотина.

Общий вес вербы, которую планируется раздать, превысит пять тонн.

Вербное воскресенье в этом году приходится на 24 апреля. Традиционно этот христианский праздник предшествует последней, самой строгой неделе Великого поста. По преданию в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Жители города приветствовали его, устилая путь пальмовыми и оливковыми ветвями.

В этот праздник христиане по всему миру украшают свои дома именно ветвями олив и пальм. При этом в России традиция приняла несколько иные формы из-за климатических особенностей: жители нашей страны уже много веков используют для этих целей веточки вербы.