Россияне остались без наград в последний день этапа КМ по велоспорту на треке

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Российские спортсмены не смогли завоевать награды в последний день этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который завершился в Лондоне, пишет "Р-Спорт".

В мужском спринте победу отпраздновал Джеффри Хогланд, вторым стал колумбиец Фабиан Эрнандо Пуэрта Сапата, третьим — венесуэлец Херсони Канелон.

В омниуме у мужчин победа досталась колумбийцу Фернандо Гавириа Рендону. Серебро у австралийца Скотта Лоу, бронза — у американца Бобби Леа.

В женском омниуме лучший результат показала британка Лора Тротт. Второе и третье места заняли соответственно бельгийка Жюльен Д'Ор и голландка Кирстен Уайлд.

В кейрине первое место у женщин заняла китаянка Го Шуан, второе — немка Кристина Фогель, третье — кореянка Ли Хе-Чжин.

В общем зачете российские велогонщики разделили восьмое-девятое места с командой Новой Зеландии, завоевав по одной серебряной и бронзовой медали. Победителями стали немецкие спортсмены, в активе которых три золота и два серебра.