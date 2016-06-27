Изменен маршрут следования Московского ночного велопарада

vk.com/letsbikeit_msk

Изменен маршрут ночного велопарада, который назначен на 2 июля. Теперь он пройдет по центральным улицам столицы, сообщают организаторы мероприятия.

Сбор участников начнется в 22:00 на Суворовской площади у театра Российской армии, а старт запланирован на 23:00.

Маршрут велопарада составит около 20 километров. Участники проедут по Самотечной улице, Цветному бульвару, затем свернут на Тверской бульвар и Новый Арбат и выедут на Ростовскую набережную.

К центру города они будут возвращаться через Хамовнический вал, Большую Пироговскую улицу, Зубовский бульвар, Пречистенскую набережную и по Маховой улице, Лубянке, Большому Москворецкому мосту выедут на финиш к Болотной площади.

В этом году в ночному велопараде примут участие около 10 тысяч человек. У каждого участника велопарада на байке должны быть установлены задние и передние фонари – это обязательное условие.

Первый ночной Московский велопарад прошел 11 июля прошлого года. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Проходил велопробег от Суворовской до Болотной площади.