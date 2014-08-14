Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

14 августа 2014, 13:56

Школа юного велосипедиста открылась в парке искусств МУЗЕОН

велосипеды детские занятия свежий воздух время с детьми Парк искусств МУЗЕОН

"Афиша": В парке искусств МУЗЕОН заработала школа юного велосипедиста

В кафе "Шардам", расположенном в парке искусств МУЗЕОН, открылась Школа юного велосипедиста Fancy Bikes, сообщает телеканал "Москва 24".

Максимальный срок обучения в школе составляет порядка четырех занятий, но самым способным достаточно и одного. После ученики начинают кататься самостоятельно.

Дошкольников в Fancy Bikes не учат опасным трюкам. Педагоги подсказывают ребенку, как правильно держать равновесие, а также убеждают, что кататься на велосипеде совсем не страшно.

По словам организатора Fancy Bikes Алексея Бабкина, в школе ребенок научится кататься гораздо быстрее, чем во дворе.

"Когда учат родители, у ребенка есть соблазн капризничать и не слушаться", - отметил Бабкин.

Для детей от 2 до 5 лет в школе предусмотрены велосипеды-тренажеры без педалей – "беговелы". Кстати, в Москве этот вид транспорта популярен и у взрослых.

Занятия в детской велошколе проходят каждую субботу с 14.00 до 17.00. Участие бесплатное.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать