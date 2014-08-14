Школа юного велосипедиста открылась в парке искусств МУЗЕОН

"Афиша": В парке искусств МУЗЕОН заработала школа юного велосипедиста

В кафе "Шардам", расположенном в парке искусств МУЗЕОН, открылась Школа юного велосипедиста Fancy Bikes, сообщает телеканал "Москва 24".

Максимальный срок обучения в школе составляет порядка четырех занятий, но самым способным достаточно и одного. После ученики начинают кататься самостоятельно.

Дошкольников в Fancy Bikes не учат опасным трюкам. Педагоги подсказывают ребенку, как правильно держать равновесие, а также убеждают, что кататься на велосипеде совсем не страшно.

По словам организатора Fancy Bikes Алексея Бабкина, в школе ребенок научится кататься гораздо быстрее, чем во дворе.

"Когда учат родители, у ребенка есть соблазн капризничать и не слушаться", - отметил Бабкин.

Для детей от 2 до 5 лет в школе предусмотрены велосипеды-тренажеры без педалей – "беговелы". Кстати, в Москве этот вид транспорта популярен и у взрослых.

Занятия в детской велошколе проходят каждую субботу с 14.00 до 17.00. Участие бесплатное.