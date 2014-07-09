Крепления для велосипедов появятся в экспрессах к следующему сезону

ИТАР-ТАСС

Крепления для велосипедов могут появиться в столичных электричках летом следующего года, рассказал M24.ru пресс-секретарь ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) Илья Черняев. Ими планируется оборудовать экспрессы, следующие в соседние регионы с остановками в Подмосковье.

"Мы планируем сделать крепления в межрегиональных экспрессах, которые ходят в Рязань, Калугу, Тулу. До конца этого лета проанализируем спрос и подумаем, как это сделать к будущему летнему сезону", - сказал Черняев.

Он пояснил, что в экспрессах пассажиры не ездят стоя, билеты покупаются с привязкой к месту. Соответственно, в вагонах есть свободное пространство, чтобы установить крепления для велосипедов.

"Остальные электрички в "часы пик" переполнены. На накопительных площадках, где теоретически можно поставить велосипеды, стоят пассажиры", - пояснил Черняев.

Крепления для байков планируется установить в новых экспресс-электричках, которые запускают в столичном регионе. Они также оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Электропоезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. За 2014 год должно быть поставлено 26 новых экспрессов.

"Такие составы запущены в Рязань, Калугу, Балашиху, Орехово-Зуево. 22 июля будет запущен экспресс до Железнодорожного. В среднем планируется запускать по поезду в месяц", - пояснил Черняев.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков считает, что крепления для велосипедов надо оборудовать не только в экспрессах. "Таких поездов ходит немного, у них ограниченное число остановок. Крепления должны быть и в других электричках, хотя бы на тех направлениях, где нет сверхвысокой наполняемости. Сегодня многие путешествуют на велосипедах, развивается велотуризм, в Москве и Подмосковье появляется инфраструктура для велотранспорта", - отметил Свириденков.

По словам эксперта, крепления нужны не во всех вагонах, а только в головных и в серединном. "Места должны быть заранее известны, чтобы велосипедист не шел по всему составу, а стоял на платформе там, где будет останавливаться нужный вагон. Сейчас есть разные варианты креплений. Например, вертикальные: велосипед ставится на заднее колесо, а фиксируется за переднее. Таким образом, он занимает меньшую площадь.", - сказал он.

Лидер движения "Русвелос" Петр Дворянкин полагает, что для начала в каждом вагоне можно сделать крепления для пяти велосипедов, потом число может увеличиться. "Сегодня нет инфраструктуры для провоза велосипедов в электричке. Велосипедистам приходится ютиться в тамбуре или загораживать проход другим пассажирам внутри вагона", - сказал Дворянкин.

Напомним, что с лета прошлого года пассажиры могут бесплатно провозить велосипед в электричках с 11.00 до 16.00. В остальное время провоз велосипедов стоит от 60 до 120 рублей в зависимости от дальности пути. С начала года на электричках ЦППК было перевезено уже более 25 тысяч велосипедов. В феврале бесплатный провоз велобайков заработал и в наземном общественном транспорте, причем, как сообщили M24.ru в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", без ограничений по времени. В метро обещают разрешить бесплатный провоз велосипедов после открытия новых станций.

София Сарджвеладзе