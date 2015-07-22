Велосипедист врезался в столб в ходе заезда в парке "Лосиный остров"

В парке "Лосиный остров" велосипедист врезался в столб

Велосипедист серьезно пострадал в ходе массового ночного заезда в парке "Лосиный остров". Мужчина на высокой скорости врезался в столб, который стоял посреди дороги, сообщает телеканал "Москва 24".

Велосипедист напоролся на железный прут, торчащий из столба, рассек артерию и потерял много крови. Мужчину прооперировали, сейчас он по-прежнему находится в больнице. Участники гонки теперь предлагают создать список опасных мест в городе, где можно повредить не только транспорт, но и самого себя.

Обстоятельства произошедшего уточняются, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце мая при выезде из Октябрьского тоннеля произошла авария с участием велосипедиста, мужчина получил тяжелую травму головы.

Стоит отметить, что профессиональные шоссейные велогонщики нередко попадают в завалы в ходе массовых гонок, где подчас получают травмы. Однако летальный исход в авариях велосипедистов (если конечно, речь идет не об авариях с автомобилями) все же является редкостью.