Сегодня в СМИ: столики для велосипедистов, выплаты по ОСАГО и отсрочка от армии

Фото: M24.ru

В кафе сделают столики для велосипедистов

В столичных парках, кафе и на остановках общественного транспорта могут появиться столики для велосипедистов, сообщает "Московский комсомолец".

Как сообщили в департаменте транспорта, это будут деревянные стол с прорезью для переднего колеса, что позволит зафиксировать байк. Кроме того, там будут подставки для ног.

ЦБ утвердил единые правила выплат по ОСАГО

Центробанк утвердил новые правила страховых выплат по ОСАГО, пишет "Коммерсантъ".

До сих пор эксперты пользовались различными методиками определения ущерба, что приводило к судебным разбирательствам. Отныне вводится документ, в котором описаны способы оценки повреждений, формулы расчета стоимости ремонта и износа запчастей.

Студентам колледжей дали отсрочку от армии

Учащимся колледжей и профтехучилищ дали отсрочку от армии, пишет "Российская газета".

Однако в законе есть несколько уточнений – он вступит в силу с 1 января 2017 года и коснется только тех, кто учится на очном отделении. Кроме того, для отсрочки студент должен закончить учебу до 20-летнего возраста.

Закон "О защите персональных данных" не затронет выдачу шенгенских виз

Закон о защите персональных данных не повлияет на выдачу шенгенских виз, уверены опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что из-за нового закона, по которому персональные данные россиян не должны храниться за рубежом, ряд стран Шенгенского соглашения перестал выдавать визы.

По словам экспертов, получение и хранение персональных данных граждан регулируется законодательством той страны, в которую они обращаются за получением визы.

Ярмарки выходного дня будут работать в Москве до 31 декабря

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью "Российской газете" заявил, что ярмарки выходного дня будут работать в Москве до 31 декабря.

Возобновят свою работу ярмарки 1 февраля. Чиновник отметил, что если регионы возьмутся за финансирование отопления в шатрах, то продукты смогут там продаваться круглый год.