Московский велопарад стартовал в столице

Москва во второй раз отмечает Всероссийский день велопарада. Приходится он на последнее воскресенье месяца, передает телеканал "Москва 24". В 11:00 на проспекте Академика Сахарова начали собираться участники. Стартовал заезд в 12:00.

Велосипедисты сделают полный круг по Садовому кольцу. Проехать по центру города могут все желающие старше 14 лет. Это мероприятие не является спортивной гонкой, и скорость здесь не имеет значения. Участие в велопараде принимают городские и горные велосипеды, а также оригинальные модели.

К услугам всех желающих работает столичная система велопроката. Кроме того, участники могут в течение всего дня бесплатно перевозить свои велосипеды в пригородных электричках.

Безопасность во время велопарада обеспечат более 350 сотрудников полиции, Росгвардии и военнослужащих. Из-за мероприятия перекрыты три участка дороги.

Впервые Всероссийский день велопарада прошел в 2016 году. В нем участвовали велосипедисты из 30 городов, которые двинулись в путь от проспекта Академика Сахарова, а потом сделали круг почета по Садовому кольцу. О том, как проходит Московский велопарад, читайте в материале m24.ru.



[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/342]Как правильно ездить на велосипеде в городе[/URLEXTERNAL]