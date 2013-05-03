Победа в велогонке "Гран-при Москвы" осталась за столицей

В столице прошла велогонка "Гран-при Москвы"

3 мая в столице прошла престижная велогонка "Гран-при Москвы". Первое и второе места в ней достались москвичам.

Это командные гонки, где участвуют спортсмены со всего мира: в соперниках у россиян были велосипедисты Греции, Латвии, Германии, Норвегии - всего 24 команды по шесть человек.

Победителем гонки стал москвич Иван Ковалев из команды "Русвело". Второе место занял его товарищ по команде Леонид Краснов, третьим пришел Александр Мартыненко, представляющий команду Донецкой области Украины.

Помимо крупной суммы, призеры получили баллы, которые помогут им в отборе на чемпионат мира.

За четыре часа участникам предстояло проехать 16 кругов - более 166 километров. Маршрут пролегал от Престижной аллеи Лужников, через Фрунзенскую набережную и Крымский проезд с возвратом в Лужники.

"Для развития велосипедного спорта необходимо проводить как можно больше международных соревнования на своей территории. Мы нашим региональным командам, российским командам даем возможность приобретения международного опыта. Здесь половина команд представляют иностранные государства, и это очень интересно само по себе, и наши спортсмены здесь растут", - отметил генеральный директор Федерации велосипедного спорта в России Владимир Вагенлейтнер.

Напомним, что в связи с проведением соревнований движение на ряде улиц Москвы было ограничено.