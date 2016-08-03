В 2017 году на дорогах появятся велосипедные полосы шириной 1,7 метра

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Велосипедные полосы шириной 1,7 метра появятся на проезжих частях в следующем году, сообщил журналистам глава "Центра организации дорожного движения" Вадим Юрьев.

По его словам, полосы расширятся за счет сужения полос движения до 3,25 метра. Все измерения уже произведены, осталось нанести разметку, передает Агентство "Москва".

На территории ВДНХ разрабатывают новую транспортную систему. Новая дорожная инфраструктура ограничит автомобильное движение и поможет развить велосипедную и пешеходную сеть на территории парка. Работы планируют завершить в 2018 году.

Весной этого года на отдельных участках территории ВДНХ разместили 12 дорожных знаков "Движение на велосипедах запрещено". Это станет особенно актуальным после запуска маршрута общественного транспорта по территории парка. Он соединит метро "ВДНХ" и "Ботанический сад".