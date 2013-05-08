В парке Горького пройдет отборочный этап соревнований по вейкбордингу

Фото: пресс-служба
18 мая в парке Горького на Пионерском пруду пройдет российский отборочный этап европейских соревнований по фристайл-вейкборду Wake The Line. Шоу обещает быть зрелищным, ведь на кону - Wild Card, обеспечивающая право участия в финале соревнований, который пройдет в Кельне 25 мая 2013 года.
К участию допускаются профессиональные вейкбордисты из любых стран, поэтому помимо российских райдеров в соревнованиях примут участие спортсмены из ближнего зарубежья и Европы.
Финал соревнований по кабельному вейкбордингу Wake The Line уже несколько лет собирает тысячи зрителей в Кельне. А отборочные этапы проходят по всему миру – от США до Австралии.
В вейкбординге выделяют два направления: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга (кабельный вейкбординг). В катерном вейкбординге спортсмен едет за катером, а в кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью специальной канатно-буксировочной установки.