В парке Горького пройдет отборочный этап соревнований по вейкбордингу

Фото: пресс-служба

18 мая в парке Горького на Пионерском пруду пройдет российский отборочный этап европейских соревнований по фристайл-вейкборду Wake The Line. Шоу обещает быть зрелищным, ведь на кону - Wild Card, обеспечивающая право участия в финале соревнований, который пройдет в Кельне 25 мая 2013 года.

К участию допускаются профессиональные вейкбордисты из любых стран, поэтому помимо российских райдеров в соревнованиях примут участие спортсмены из ближнего зарубежья и Европы.

Финал соревнований по кабельному вейкбордингу Wake The Line уже несколько лет собирает тысячи зрителей в Кельне. А отборочные этапы проходят по всему миру – от США до Австралии.



