Двухэтажные "Аэроэкспрессы" запустят в Москве с октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Двухэтажные поезда "Аэроэкспресс" начнут курсировать от аэропортов до центра Москвы и обратно с октября 2014 года, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, планируется запустить ускоренное движение поездов на участках Москва-Пассажирская-Смоленская-Усово и Москва-Одинцово, а также движение на новом главном пути Москва-Химки.

"Соблюдение расписания пригородного сообщения будет контролироваться из единого городского диспетчерского центра", - сказал Ликсутов на заседании правительства Москвы.

Отметим, что в настоящее время на маршрутах "Аэроэкспресса" в аэропорты Москвы курсируют электропоезда серии "Аэро", но из-за роста пассажиропотока аэропортов к 2015 году принято решение о замене существующего парка на поезда большей вместимости. Соответствующий тендер оператор объявил летом 2012 года. Победу в конкурсе на поставку двухэтажных вагонов компании "Аэроэкспресс" одержал швейцарский производитель железнодорожной техники Stadler в феврале 2013 года.

К маю 2016 года Stadler должна поставить в Россию 118 вагонов по основному контракту. Оставшиеся 54 вагона будут поставлены позднее.

Поезда для "Аэроэкспресса" будут созданы на основе уже известных швейцарских поездов KISS. Вагоны будут выполнены из легкого алюминия, что позволит существенно уменьшить их вес по сравнению с традиционными вагонами из стали и, таким образом, снизить затраты на эксплуатацию. Новые поезда будут способны развивать скорость до 160 километров в час.