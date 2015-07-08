Microsoft сократит до 7,8 тысяч своих сотрудников

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Компания Microsoft планирует уволить до 7,8 тысяч человек при реструктуризации своего мобильного бизнеса, говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, компания предполагает снизить затраты на 850 миллионов долларов. Кроме того, Microsoft избавится еще от 7,6 миллиарда долларов из-за обесценения активов, связанных с приобретением мобильного подразделения Nokia в апреле прошлого года.

"Мы движемся от стратегии по развитию мобильного бизнеса к стратегии развития экосистемы Windows, включая семейство наших первых устройств", - сообщил глава компании Microsoft Сатья Наделла.

Реструктуризацию отдела и сокращения планируется завершить по существу к концу текущего года и окончательно - к концу финансового года компании.

Ранее m24.ru сообщало, что новая ОС от Microsoft – Windows 10 – появится в продаже 29 июля. Пользователи Windows 7 и Windows 8.1 смогут до нее бесплатно обновиться. Новая "операционка" для других устройств появится на рынке до конца этого года.

По словам представителей компании, в ОС вернется меню "Пуск", убранное из Windows 8. Также в Windows 10 включили Windows Hello (система биометрической идентификации), Microsoft Passport и Защитник Windows. ОС оптимизирована под управление при помощи как клавиатуры, так и сенсорного экрана.

Одной из важных особенностей нового Windows станет голосовой помощник Cortana, который может запоминать предпочтения пользователя.

Кроме того, из Windows 10 Internet Explorer заменили на Microsoft Edge, который работает "в паре" с Cortana. В дополнение к ОС Microsoft выпустит Office 2016.