Прощание с Юрием Яковлевым состоится 3 декабря

Прощание с Юрием Яковлевым пройдет 3 декабря

Прощание с народным артистом Юрием Яковлевым пройдет 3 декабря в театре имени Вахтангова. Об этом сообщил директор коллектива. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

Юрия Яковлев ушел из жизни в ночь на 30 ноября. Он умер в больнице, куда попал после обморока. Ему было 85 лет.

Юрий Яковлев родился в Москве в 1928 году в семье юриста. В послевоенные годы учился в вечерней школе, параллельно работая помощником механика. В 1948 году пробовал поступить во ВГИК, но комиссия признала его не "киногеничным". Тогда Яковлев пошел в Театральное училище им. Б. Щукина.

В 1952 году актер пришел в театр имени Вахтангова, где проработал более 60 лет. Через три года Юрий Яковлев дебютировал на большом экране в роли князя Мышкина в фильме "Идиот" по одноименному роману Ф.М. Достоевского.

За свою карьеру Яковлев сыграл более 100 ролей в театре и кино. Среди самых известных его работ – управдом Иван Васильевич Бунша/царь Иван Грозный в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", Ипполит в главной новогодней ленте "Ирония судьбы, или С легким паром", поручик Ржевский в "Гусарской балладе", пацак Би в комедийной антиутопии "Кин-Дза-Дза".