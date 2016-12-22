Церемония прощания с убитым послом Карловым началась в Москве

Церемония прощания с убитым послом Андреем Карловым началась в здании МИД на Смоленской площади, сообщает телеканал "Москва 24".

Гроб с телом дипломата установили в вестибюле здания, там несут почетный караул солдаты Преображенского полка. В церемонии примет участие Владимир Путин.

Позже патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание погибшего в Храме Христа Спасителя.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова

было совершено в Анкаре 19 декабря на открытии российской фотовыставки "Россия глазами турок". Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. Нападавший был уничтожен.

Владимир Путин назвал подлым убийство Карлова, отметив, что это провокация, которая направлена на срыв добрых отношений России и Турции, а также урегулирования военного конфликта в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Совет Безопасности ООН также признал терактом убийство в Анкаре российского посла.

20 декабря Российская оперативно-следственная группа прибыла в Анкару для расследования убийства.

Кому выгодно поссорить Москву с Анкарой, и чем ответят Россия и Турция на убийство российского посла? Об этом в программе "В теме" расскажет ее ведущий, политолог Михаил Делягин:

