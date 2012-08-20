Голливудский режиссер Энтони Скотт покончил с собой

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Голливудский режиссер и продюсер Энтони Скотт, известный по фильмам "Лучший стрелок", "Шпионские игры", "Багровый прилив", покончил жизнь самоубийством.

Скотт, которому исполнилось 68 лет, спрыгнул с моста недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает РИА Новости. В машине погибшего была обнаружена предсмертная записка, содержание которой не разглашается.

Энтони Скотт родился 22 июня 1944 года в Англии. Его дебют в кино состоялся в 16 лет, когда старший брат Ридли Скотт, также известный режиссер, предложил ему сняться в своей короткометражке.

Режиссерским дебютом Энтони стал "Голод" с Дэвидом Боуи и Катрин Денев в главных ролях. В числе других наиболее известных работ режиссера - "Враг государства", "Дни грома", "Домино".

Последним фильмом Скотта стала лента "Неуправляемый", которая вышла на экраны в 2010 году.