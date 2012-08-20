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Общество

20 августа 2012, 08:43

Герой Советского Союза маршал Лосик скончался в Москве

утраты

Маршал бронетанковых войск СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Олег Лосик скончался в Москве в возрасте 96 лет, сообщили РИА Новости родственники покойного.

Олег Александрович Лосик родился 21 ноября (4 декабря) 1915 года. В Красной Армии с 1935 года. В 1938 году окончил Саратовское бронетанковое училище, после чего командовал подразделениями в танковых войсках, затем был помощником начальника штаба отдельного танкового батальона, помощником начальника оперативного отделения штаба танковой бригады. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.

В Великую Отечественную войну служил в действующей армии с июня 1941 года. Находился на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Западном и третьем Белорусском фронтах. Принимал активное участие в битве под Сталинградом, в Смоленской, Белорусской и Восточно-Прусской операциях.

2 июля 1944 года 4-я гвардейская танковая бригада под командованием Лосика сломила сопротивление врага в районе деревни Городище Минского района Минской области (Белоруссия) и 3 июля 1944 года в числе первых вступила в Минск. За умелое управление бригадой, мужество и героизм Лосику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны Лосик командовал механизированной дивизией, стрелковым корпусом, армией. В 1950 году окончил Военную академию Генерального штаба, был старшим преподавателем этой академии. С 1964 года первый заместитель командующего и командующий войсками Дальневосточного военного округа. С мая 1969 года возглавил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. Автор ряда научно-теоретических работ.

В 1975 году получил звание маршала бронетанковых войск. С января 1987 года - военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 года - в отставке, стал ведущим аналитиком (генеральным инспектором) Службы генеральных инспекторов министерства обороны РФ.

Сюжет: Утраты: кого мы потеряли в 2012 году

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