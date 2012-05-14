Сегодня пройдут похороны журналиста Марка Дейча

Марк Дейч. Фото: vesti.ru

В Москве 14 мая пройдут похороны известного российского журналиста Марка Дейча. Он погиб в Индонезии, спасая маленькую девочку, которую уносило в океан сильным течением. Дейч помог ей выбраться на берег, но сам выплыть уже не смог.

"У него не было выбора: оставить девочку в воде, а самому нащупать дно и выйти на берег, он просто был рядом. Она рассказывала, что он подталкивал ее в спину. Удалось просто поймать то течение, которое вынесло ее на берег, я не видела на его лице ни паники, ни отчаяния", - передает сайт Вести.ру слова жены Марка Дейча Ксении.