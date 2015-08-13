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Общество

13 августа 2015, 11:11

Скончался первый министр энергетики России Анатолий Дьяков

утраты

Фото: сигрэ.рф

Первый министр энергетики РФ, экс-глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Дьяков скончался на 79-м году жизни, сообщается на сайте "Федеральной сетевой компании", советником предправления которой он был в последние годы.

"Ушел из жизни выдающийся энергетик Анатолий Дьяков. Он проработал в отрасли более 50 лет, пройдя путь от инженера до первого министра энергетики и топлива РФ. Под его руководством была сформирована новая структура управления электроэнергетикой страны, что позволило сохранить отрасль в период сложных преобразований. До последних дней своей жизни трудился в интересах развития энергетики", – говорится в сообщении.

Дьяков родился 10 ноября 1936 года, окончил электромеханический факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института. Начал карьеру с главного инженера "Ставропольэнерго", и в последствии дошел до замминистра энергетики и электрификации СССР. В 1991 году возглавил российское отраслевое министерство (тогда оно называлось Минтопэнерго), в 1993-1998 годах руководил РАО "ЕЭС России", совмещая должности предправления и председателя совета директоров. Затем был советником Анатолия Чубайса, председателем Научно-технического совета РАО.

В этом году он был вновь избран в советы директоров двух госкомпаний – "Россети" и "Системный оператор".

Дьяков награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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