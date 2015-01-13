Коллеги Елены Образцовой: Она была царицей оперной сцены

Елена Образцова. Фото: ТАСС / Юрий Белинский

Пламенная Кармен из оперы Ж. Бизе и величественная Марина Мнишек из "Бориса Годунова" М. Мусоргского. Оперная певица Елена Образцова каждую свою партию исполняла искренне и проникновенно. Спектакли с ее участием собирали полные аншлаги в России и за рубежом. Критики и зрители сходились во мнении: Образцова стала примой отечественной оперной сцены.

Корреспондент M24.ru пообщалась с коллегами Елены Васильевны и узнала, как артистке удавалось сохранять хорошее настроение и являться неизменным примером для подражания.

Дмитрий Бертман. Фото: helikon.ru

Дмитрий Бертман

Российский театральный режиссер, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера"

"Елена Васильевна Образцова – фигура основополагающая для нашего отечественного театра, потому что она своим творчеством превзошла все, что пели до нее. Кармен Образцовой или Мнишек Образцовой – это уже определенный сложившийся образ, и многие певицы, которые исполняли эти партии после, пытались копировать Образцову. Она стала законодательницей в мире искусства.

У Образцовой был уникальный голос. Был и есть, ведь мы его можем слушать в записи.

Для меня уход Елены Васильевны стал большой личной трагедией, потому что я с ней плотно общался. В последние годы мы много работали: провели три проекта "Большая опера", я готовил программу двух ее последних юбилеев, в том числе последнего "Оперного бала" на канале "Культура", вместе были в жюри конкурса имени Муслима Магомаева.

Радуюсь тому, что Бог мне предоставил возможность общаться с Образцовой. Самый главный ее урок похож на урок, который я получил от Ростроповича, - постоянно радоваться. Елена Васильевна со всеми людьми вокруг делилась своей радостью. У нее было огромное чувство юмора, она притягивала людей. Расскажет какой-нибудь анекдот – и все смеются. Уверенность и радость – вот явные качества Елены Васильевны. Улыбка, смех, юмор не отменяли того, что она была серьезнейшим художником".

Александр Калягин. Фото: et-cetera.ru

Александр Калягин

Народный артист, председатель Союза театральных деятелей

"Елена Образцова – национальное достояние России. Удивительной красоты голос, потрясающее дарование драматической актрисы, величественная красота и обаяние – в ней было все, чтобы стать царицей оперной сцены, и она была ею многие годы.

Ее любили все: миллионы поклонников, ее друзья, коллеги. Она дарила людям радость, излучала свет и любовь. Прекрасный, светлый человек. Ее творчество войдет в сокровищницу русского искусства".

Дмитрий Сибирцев. Фото: novayaopera.ru

Дмитрий Сибирцев

Директор театра "Новая опера"

"Для всего мирового исполнительского искусства уход из жизни Елены Васильевны – это огромная утрата, пожалуй, во многом невосполнимая, потому что для российского, а тогда еще советского искусства, Образцова была одной из первых артисток, которая прорубила окно в Европу. Елена Васильевна стала известной на весь мир. Оценка, которая была дана ее мастерству, - это оценка практически всей нашей страны. То, что Образцова сделала и для оперного искусства, и для всей нашей родины, неоценимо.

Театр "Новая опера" потерял очень доброго друга, человека, с которым мы в последний год тесно общались. Мы делали концерт лауреатов конкурсов разных лет имени Елены Образцовой, в котором она сама принимала участие. Многие наши ребята тесно соприкасались с ней: это и Леша Татаринцев, и Илья Кузьмин. Они все принимали участие в концертах фонда Образцовой. Елена Васильевна жила активной жизнью. Она и выступала, и давала дорогу молодым.

Лично на меня огромное впечатление произвели первые спектакли с участием Образцовой, которые шли на сценах западных театров. Мой отец имел честь петь с Еленой Васильевной "Пиковую даму" и в Большом театре, и в Самарском театре. Я с благоговением следил за их дуэтом, и когда мы уже познакомились лично, оценил, насколько Елена Васильевна незаурядная личность. Человек с большой душой. С ней было безумно интересно.

После нее осталась память, которую нельзя стереть".

Елена Образцова Родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище. Родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище. Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Образцова также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире. Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере М.Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица окончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра. Во время гастролей Большого театра в Милане на сцене театра Ла Скала Елена Образцова в роли гувернантки из оперы П. Чайковского "Пиковая дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии. Оперная певица играла в фильме "Сельская честь" Франко Дзеффирелли. Кроме того, она была педагогом (в 1973-1994 годах преподавала в МГК имени Чайковского) и оперным режиссером. С 2007 по 2008 год Елена Образцова возглавляла оперную труппу Михайловского театра. В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии. Елена Образцова скончалась 12 января в Германии в возрасте 75 лет.



Алла Панасенко