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Общество

12 января 2015, 09:42

Умер итальянский режиссер и сценарист Франческо Рози

утраты премии лауреаты

Франческо Рози. Фото: artslife.com

Итальянский режиссер и сценарист Франческо Рози умер в Риме на 92-м году жизни, сообщает Agence France-Presse.

Свою карьеру Рози начал с ассистента у известных режиссеров Лукино Висконти и Микеланджело Антониони.

Позже он снял несколько фильмов, но наибольшую известность он приобрел как режиссер политических и остросоциальных фильмов – "Сиятельные трупы", "Три брата" и "Христос остановился в Эболи".

За свою карьеру Франческо Рози получил 20 наград, из которых четыре – на Венецианском кинофестивале, две – на Берлинском, одну на Каннском и одну – на Московском. Кроме того, он шесть раз становился лауреатом премии "Давид ди Донателло" (национальная кинопремия Италии).

Рози называют "одним из самых награжденных режиссеров второй половины XX века". В последние годы своей жизни он занимался театральными постановками.

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