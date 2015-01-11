В марше против терроризма в Париже приняли участие более 1 миллиона человек

Во французской столице 11 января прошел марш против терроризма. В нем приняли участие более 1 миллиона парижан и гостей города, сообщает телеканал "Москва 24".
Акция началась в 15.00 по местному времени (в 17.00 по московскому). Люди в полнейшей тишине прошли по улицам, выражая свою солидарность в борьбе против терроризма, а также поддержку родным и близким тех, кто погиб от рук террористов.
Возглавил марш президент Франции Франсуа Олланд, инициатор акции. Россию представил глава МИД страны Сергей Лавров. Всего в шествии приняли участие более 50 глав государств и правительств.
Среди людей, пришедших на акцию, оказались люди разных возрастов, социальных групп и религий - в том числе присутствовали и мусульмане. В руках многие держали плакаты с надписью "Я - Шарли", а также с лозунгами, защищающими свободу слова и мир.
Отметим, что марш в память о жертвах терактов во Франции может стать самой массовой акцией в стране за десятки лет. Люди вышли на улицу, чтобы почтить память людей, погибших от рук террористов, и выразить солидарность в борьбе против терроризма.
Не остались в стороне от происходящего и москвичи. Горожане приносили цветы и зажигали свечи у посольства Франции. У здания прошла минута молчания.
Среди пришедших было много журналистов, кроме того и молодых людей. Некоторые, как и участники парижской акции, держали в руках плакаты с надписью "Я - Шарли". На здании посольства уже несколько дней приспущены флаги, оно взято под усиленную охрану.
Москвичи оставляли у посольства записки со словами поддержки как на русском, так и на французском языках.
Напомним, утром 7 января в здание редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo ворвались неизвестные и открыли стрельбу по людям. В результате погибли 12 человек, в том числе несколько полицейских, еще 11 получили ранения разной степени тяжести.
Через несколько дней полиция Парижа провела штурм здания на востоке города в районе кошерного магазина у Венсенских ворот, где более четырех часов удерживались заложники. Четыре заложника и полицейский погибли.
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11 января неизвестные, кроме того, подожгли редакцию немецкой газеты Hamburger Morgenpost, которая, как сообщается, перепечатывала карикатуры из Charlie Hebdo.
"Россия будет помогать Франции, она готова оказать содействие в борьбе с терроризмом. Я надеюсь, что это общее дело России и Европы наконец растопит тот лед, который образовался в последнее полугодие прошлого года", - рассказал телеканалу "Москва 24" политолог Алексей Мартынов.
Добавим, что усиленные меры безопасности введены не только в Париже, но и в других европейских городах.