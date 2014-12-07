Пилота разбившегося "МиГ" похоронят в Жуковском 8 декабря

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пилота истребителя Сергея Рыбникова, разбившегося 5 декабря в Подмосковье, похоронят в Жуковском 8 декабря, передает пресс-служба корпорации "МиГ".

Прощание с летчиком-испытателем пройдет в Доме культуры города в 12.30.

Напомним, МиГ-29 выполнял испытательный полет. Около 11.53 4 декабря с ним пропала связь. Управляли воздушным судном, принадлежащим ОАО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ" имени Громова, летчики Сергей Рыбников и Вадим Селиванов.

Около 11.56 летательный аппарат упал в Воскресенском районе Московской области. Оба летчика были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Рыбников скончался в реанимации. Причиной смерти стали травмы, полученные при катапультировании.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего".