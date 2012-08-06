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Общество

06 августа 2012, 19:01

Скончался сценарист фильма "Москва слезам не верит"

утраты кинематограф Валентин Черных жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Заслуженный деятель искусств РСФСР Валентин Черных скончался 6 августа в Москве на 78-м году жизни, передает РИА Новости. Дата и время прощания будут сообщены 7 августа.

Черных известен более всего как талантливый сценарист. Именно он написал сценарии таких известных фильмов, как "Любовь земная", "Выйти замуж за капитана", "Любить по-русски", "Дети Арбата" и "Москва слезам не верит".

Валентин Константинович Черных родился 12 марта 1935 года в Псковской области. Окончил фабрично-заводское училище, работал на судостроительном заводе, в газетах, затем учился на сценарном факультете ВГИКа.

Дебют Черных в кино состоялся в 1972 году – он написал сценарий к фильму "Человек на своем месте".

С 1981 года Черных преподавал сценарное мастерство студентам ВГИКа. В 1987 году создал объединение "Слово" на киностудии "Мосфильм".

Критики отмечают, что главный персонаж произведений Черных, как правило, положительный во всех отношениях, до схематизма, но действующий в реальных условиях. Эта разница между идеалом и реалистической обстановкой приводит к психологическому конфликту произведения и ожиданию положительного его разрешения.

Профессионализм и одаренность сценариста, соединенные с ожидаемым "правильным" разрешением драматических ситуаций, выводят сценарии Черных в ряд самых популярных и пользующихся любовью зрителя.

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