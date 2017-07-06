Умер автор стихов к песням группы "Секрет" Дмитрий Рубин

Музыкант, поэт-песенник, сценарист, актер и автор стихов к хитам группы "Секрет" Дмитрий Рубин скончался на 56-м году жизни, сообщает ТАСС.

Это произошло 5 июля. Время и место похорон пока неизвестны.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал группу "Секрет", но вскоре покинул ее. Его место занял Андрей Заблудовский. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы: "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины" и другие. Дмитрий Рубин выступал и сольно, а в 2007 году создал свой музыкальный коллектив.

Он был также автором стихов к песням Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова – всего более 300 песен. Помимо этого, Рубин написал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Дорожный патруль" и других.