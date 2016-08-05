Умер бывший главный археолог Москвы Александр Векслер

Александр Векслер. Фото: dkn.mos.ru

Бывший главный археолог Москвы Александр Векслер умер на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба Департамента культурного наследия столицы.

Векслер был крупнейшим российским ученым-археологом, профессором, заслуженным работником культуры, почетным строителем Москвы, почетным членом Российской академии архитектуры и строительных наук и действительным членом Академии архитектурного наследия.

Свою карьеру он начал в Музее истории Москвы, где с 1958 года и более 30 лет возглавлял отдел археологии. Ученый руководил клубом молодых археологов и организовал Центр археологических исследований, где инициировал принятие законов об обязательной организации археологических работ при строительстве в охранных зонах культурного слоя.

Профессор Векслер – автор 25 монографий, научно-популярных книг и более 350 публикаций в области археологии, архитектуры, истории, нумизматики и музеологии. В частности, он написал "Спасательную археологию Москвы", "Раскопки на Великом посаде", "Манеж и Манежная площадь Москвы", "Москва. Раскопки на Великом посаде" и другие.

Помимо научной деятельности, он принимал участие в разработке законодательных документов в комитете по культуре Государственной Думы.

Александр Векслер награжден Орденом почета, знаком отличия "За заслуги перед Москвой", медалями "За трудовое отличие", "В честь 850-летия Москвы", "В честь 1000-летия города Казани" и знаком отличия "За заслуги перед Москвой".