Скончался советский актер и режиссер Донатас Банионис

Донатас Банионис. Фото: ИТАР-ТАСС

Литовский актер и режиссер Донатас Банионис, носивший звание народного артиста СССР, скончался в четверт, 4 сентября. Ему было 90 лет.

Великий артист ушел из жизни в больнице, в отделении интенсивной терапии, сообщает литовское издание Žmonės со ссылкой на сына Донатаса, режиссера Раймундаса Баниониса.

Донатас Банионис отметил 90-летие в апреле этого года. В последнее время он тяжело болел, в июле перенес клиническую смерть.

За свою карьеру Банионис снялся более чем в 50 фильмах. Зрителям он запомнился по таким картинам, как "Никто не хотел умирать", "Мертвый сезон", "Солярис". Эти фильмы являются классикой советского кинематографа.

Литовский актер выходил также на театральную сцену, сам ставил спектакли. Он воплотил в жизнь более 100 образов, в частности, сыграл в спектаклях "Ревизор", "Как закалялась сталь", "Гедда Габлер". Звание народного артиста СССР Банионису было присвоено в 1974 году.

Артист также является лауреатом национальной премии в области культуры и искусства Литвы, награжден Большим командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".